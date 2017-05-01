Несмотря на патрулирование площади полицейскими, попрошаек никто не гонял, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 maya (7) Сегодня, 1 мая, в Уральске на новой площади отметили день единства народа Казахстана. В демонстрации приняли участие более 100 предприятий и сотни горожан. 1 maya (6) Участники первомайского парада традиционно оделись в яркие костюмы и держали в руках воздушные шары и транспаранты. 1 maya (8) Шествие, как и предполагалось, закончилось через 40 минут после начала. Однако не все участники остались довольны организацией праздника. 1 maya (11) Как рассказала одна из жительниц города Наталья ЯШКИНА, праздник получился веселым, но вот само недоработки были в организации шествия. 1 maya (10) - Может из-за того, что на этой площади устраивают парад в первый раз, получилось так скомкано, никто из зрителей так и не понял, кто где идет. Если бы не опознавательные вывески предприятий, то никто бы не отличил завод "Зенит" от "ЗКМК". Всего было 10 колонн, которые включили в себя более 100 предприятий, - пояснила женщина. - Еще одним минусом стали попрошайки, которые буквально атаковали всех гостей праздника. Маленькие дети бегали между колоннами и просили деньги, а на выходе стоял инвалид-колясочник, просящий милостыню. 20170501_103308 20170501_103242 Стоит отметить, что на площади было большое количество полицейских, которые ходили мимо попрошаек и никак не реагировали на них. 1 maya (13) После того, как шествие закончилось на площади начался концерт. 1 maya (1) Также около центра Кадыра Мырза Али этнокультурные объединения области организовали мини-городки, где каждый желающий мог отведать традиционную национальную кухню и поучаствовать в спортивных состязаниях. 1 maya (12) 1 maya (5) 1 maya (4) 1 maya (2) 1 maya (9) 1 maya (3) 1 maya (15) 1 maya (14) Фото Медета МЕДРЕСОВА