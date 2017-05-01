Сегодня, 1 мая, в Уральске на новой площади отметили день единства народа Казахстана. В демонстрации приняли участие более 100 предприятий и сотни горожан.Участники первомайского парада традиционно оделись в яркие костюмы и держали в руках воздушные шары и транспаранты.Шествие, как и предполагалось, закончилось через 40 минут после начала. Однако не все участники остались довольны организацией праздника.Как рассказала одна из жительниц города Наталья ЯШКИНА, праздник получился веселым, но вот само недоработки были в организации шествия.- Может из-за того, что на этой площади устраивают парад в первый раз, получилось так скомкано, никто из зрителей так и не понял, кто где идет. Если бы не опознавательные вывески предприятий, то никто бы не отличил завод "Зенит" от "ЗКМК". Всего было 10 колонн, которые включили в себя более 100 предприятий, - пояснила женщина. - Еще одним минусом стали попрошайки, которые буквально атаковали всех гостей праздника. Маленькие дети бегали между колоннами и просили деньги, а на выходе стоял инвалид-колясочник, просящий милостыню.Стоит отметить, что на площади было большое количество полицейских, которые ходили мимо попрошаек и никак не реагировали на них.После того, как шествие закончилось на площади начался концерт.Также около центра Кадыра Мырза Али этнокультурные объединения области организовали мини-городки, где каждый желающий мог отведать традиционную национальную кухню и поучаствовать в спортивных состязаниях.