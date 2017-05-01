Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил а в ДВД ЗКО, трагедия произошла в городе Аксай Бурлинского района. - 27 апреля в 19.30 часов 29-летний гражданин Узбекистана погиб на стройке девятиэтажного дома в микрорайоне №10 города Аксай. Мужчина упал с высоты, не соблюдая технику безопасности. Строительством многоэтажного дома занимается подрядная организация ТОО "Губинал", - рассказали в ДВД ЗКО. В настоящее время ведется расследование по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Кроме того, об этом происшествии сообщено в трудовую инспекцию.