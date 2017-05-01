В редакцию портала «Мой ГОРОД» прислали фото, сделанные в кафе «Узбекская кухня» возле поселка Кушум Зеленовского района ЗКО. Все цены в кафе представлены в рублях. Так, шурпа в кафе стоит 150 рублей, а лагман – 180. «Чай қара» 40 рублей. - Кафе расположено недалеко от полицейского поста «Кушум». Здесь весь ассортимент блюд представлен в российских рублях. Видимо, для тех, кто транзитом едет из России. Правда, мы сами без проблем расплатились в тенге. В общем, принимают в любой валюте, - рассказал очевидец.