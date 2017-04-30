Иллюстративное фото с сайта Voxpopuli.kz По сообщению городского акимата, 1 мая с 11.00 до 12.30 на площади им.Исатая-Махамбета пройдет театрально-хореографическое представление «Мәңгілік ел – Қазақстан», а также праздничный концерт с участием народной артистки РК Розы РЫМБАЕВОЙ. С 12.30 до 13.30 на площади Исатая-Махамбета пройдет концертная программа коллектива областной филармонии им. Н.Жантурина Далее здесь же чосгьоитмя торжественное открытие IV международного детского фестиваля искусств «Алмалы. KZ» В 17.00 в Доме культуры им.Курмангазы пройдет IV международный детский фестиваль искусств «Алмалы. KZ В 20.00 на площади Исатая-Махамбета пройдет праздничный концерт «Қазақстан-ұлы достық мекені» с участием звезд казахстанской эстрады.