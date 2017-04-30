Первую парковку для велосипедов установили перед акиматом города Уральска. - Это первая, так сказать, пробная велопарковка. Вторую мы установим возле областного акимата. Мы хотим протестировать, нужны ли они. Установить эти парковки просили местные жители, и мы решили создать условия для велосипедистов, которым просто негде оставить свой транспорт. Если такие велопарковки будут востребованы, то в дальнейшем мы установим их в местах массового скопления людей, у торговых центров за счет самих владельцев, - рассказал замакима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Как стало известно, две первые велопарковки изготовил частный предприниматель.