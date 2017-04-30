Иллюстративное фото с сайта fish.gov.ru Об этом сообщили в пресс-службе областного ДВД. Задержание нарушителя произведено в рамках природоохранной операции "Бекире". - 28 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома №100, расположенного в садоводческом обществе "Рыбник" у села Курилкино была задержана автомашина марки "Хюндай Акцент" с госномерами под управлением подозреваемого. В ходе досмотра в салоне автомобиля был обнаружен полиэтиленовый пакет с рыбой осетровых пород общим весом 20 кг, - сообщили в пресс-службе. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных". Расследованием дела занимается УВД ДВД области. Ранее сообщалось, что с партией рыбы был задержан инспектор природоохранного резервата "Акжайык", однако данную информацию в Комитете лесного хозяйства и животного мира МСХ не подтвердили.