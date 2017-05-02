Очередную кражу с кладбищ раскрыли сотрудники городского УВД. На месте преступления полицейские задержали уроженца Индерского района, который пытался снять часть ограждения. Выяснилось, что подозреваемый, орудуя подручными средствами, занимался кражей с городских кладбищ с 20 апреля. За это время он успел вытащить металлические конструкции общим весом в 350 кг. - Чугунные ограждения он сдал в пункт приема цветного металла в поселке Жумыскер, за что получил 17 500 тг. При попытке снятия оставшейся части ограды подозреваемый был задержан на месте преступления. Дело ведется по ч. 2 статьи 188 УК РК "Кража", - сообщили в пресс-службе ДВД области.