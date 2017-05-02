Более подробную информацию вы можете получить по телефону: 8-705-796-65-65. Наш сайт: www.avto-shik.kz

В магазине вам предложат широкий выбор различных наклеек, которыми вы с гордостью можете украсить свой автомобиль, чтобы в дальнейшем принять участие в ежегодном автопробеге, который посвящается великому подвигу наших дедов, защищавших родину. Стоимость наклеек в зависимости от размера составляет от 300 до 2500 тенге.Автолюбители также могут приобрести флажки на машину с тематическими значками и надписями, посвящёнными великой Победе, стоимостью от 300 до 3000 тенге.Солдатская пилотка очень много значила для мальчишек послевоенного времени. Если в местности дислоцировалась воинская часть, ребята придумывали всевозможные способы приобретения вожделенного предмета: часто просто выменивали пилотки у солдат на деньги или другие ценные вещи. В канун Дня Победы легендарная солдатская пилотка может стать отличным подарком к празднику.Приобретая атрибутику Дня Победы в магазине «Автошик», вы способствуете тому, чтобы история великой Победы жила и далее. В подарок вы получите еще один символ Победы - георгиевскую ленточку, которую можно прикрепить на одежду в этот день, а в дальнейшем подарить ветеранам войны и труда или оставить на память.Не упустите возможность порадовать своих дедов и прадедов, прошедших фронты великой войны. Когда 9 Мая вы проедете по улице на своей машине с символикой Дня Победы, сердце каждого встреченного вами ветерана будет наполняться радостью и гордостью от осознания того, что его славное боевое прошлое не прошло зря, а подвиг советского народа живёт в воспоминаниях молодого поколения.Для тех, кто часто ездит в командировки, выезжает на пикники и охоту или просто любит комфорт, магазин «Автошик» предлагает разнообразие других товаров, нужных для машины: большой выбор чехлов (универсальные, из кожи и замши, экстравагантные модели с принтами и стразами), оплетки на руль, коврики, видеорегистраторы, навигаторы, прикуриватели, термосы, детские кресла, бейсболки с логотипами мировых автомобильных брендов, пылесосы для уборки автосалона, рации, телевизоры, ароматизаторы от бренда Аroma top line, ионизаторы воздуха и многое другое.- Если для вас автомобиль - это не просто средство передвижения, а надежный спутник и помощник в повседневной жизни, то любая мелочь для вас будет важной. Обязательно посетите наш магазин и оцените товары, которые мы предлагаем в широком ассортименте, - говорит владелица магазина «Автошик» Анна. – Хочу отметить, что мы работаем не только в розницу, но и готовы рассмотреть предложения оптовых покупателей. Купить любые товары для своего авто вы сможете в магазине «Автошик», который находится на пересечении улиц Шолохова и Штыбы.На правах рекламы.