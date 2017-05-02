Скульптура, посвященная КУРМАНГАЗЫ Сагырбаеву и Дине НУРПЕИСОВОЙ, была установлена 21 октября 2016 года в сквере вблизи ТД "Атриум", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pamyatnik1 Жители города рассказали, что постамент памятника уже частично осыпается. - Конечно, такие скульптуры радуют глаз в нашем городе. Все в сквере у ТД "Атриум" облагорожено, и лавочки установлены, можно отдохнуть. Единственная проблема - это наши недобросовестные строители. Как можно так строить, если год не прошёл, а все ломается и рушится само собой?  - недоумевают возмущенные жители Уральска. Кроме того, на новой площади разрушаются колонны, хотя со дня открытия не прошло и года. Напомним,скульптура, посвященная КУРМАНГАЗЫ Сагырбаеву и Дине НУРПЕИСОВОЙ, обошлась бюджету в 60 млн тенге. Автор памятника - известный казахстанский скульптур художник Мурат МАНСУРОВ. Композицию открывал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. pamyatnik2 pamyatnik3 Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА