Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Мерей ЖАНТУРЕЕВ. По словам спикера, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация 20 детских садов, которые будут построены в рамках государственно-частного партнерства. Пока же с иностранцами ведутся переговоры. - На условиях ГЧП компания сама на свои средства построит детские сады, однако учреждения будут находиться у них на балансе, они сами будут отвечать за весь рабочий процесс. До определенного времени государство будет выделять деньги на содержание и обучение каждого ребенка. Поначалу на государственный бюджет нагрузки не будет. Потом мы должны будем им возместить часть затраченных средств на строительство, - сообщил Мерей ЖАНТУРЕЕВ. Также спикер добавил, что на сегодня в регионе строят 11 детских садов на 2435 мест: на средства из местного бюджета строят 5 детских садов на 290 мест в с.Сагиз, в мкр.Шығыс п.Индербор, на 100 мест - в с.Тасшагил и в с.Карабау Кызылкугинского района, на 165 мест - в п.Геолог-2 г.Атырау. За счет спонсорских средств возводят 6 садиков: детский сад санаторного типа на 100 мест в п.Доссор, на 320 мест в мкр.Нурсая, на 290 мест в с.Еркинкала, 2 детских сада по 290 мест каждый в г.Кульсары и 1 на 200 мест в с.Ганюшкино. В текущем году запланировано строительство еще 11 детских садов на 2590 мест: один - на средства местного бюджета и десять - за счет спонсоров.