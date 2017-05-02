Поезд отменен по техническим причинам, проинформировал начальник вокзала Кайырболат ГАЙНЕДЕН. Однако в диспетчерской службе «Қазақстан темір жолы» отметили, что причиной этой меры стала нерентабельность маршрута. - Поезд будет отправляться из Алматы и следовать до Саратова. Обратный маршрут - Саратов-Алматы. Стоимость проезда по Казахстану осталась без изменений, - заявил начальник вокзала Кайырболат ГАЙНЕДЕН. Также он сообщил, что с 1 июня поезд Уральск-Астана (№№257, 258), отправляющийся по нечетным числам, будет прибывать на новый железнодорожный вокзал столицы. Поезда №57,58 до Астаны будут прибывать на старый вокзал. Стоит отметить, что сейчас до Москвы можно добраться самолетом.