Иллюстративное фото с сайта 7sunews.kz В Атырауской области с начала года в отношении предпринимателей было рассмотрено около 170 административных материалов. За 4 месяца предприниматели привлечены к штрафам в размере 8 млн тенге. Причина – нарушение сроков сдачи статистической отчетности. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента статистики Атырауской области Нуржан КУМАРГАЛИЕВ в ходе семинара, организованном совместно с Палатой предпринимателей Атырауской области. По словам спикера, сами субъекты бизнеса объясняют причины нарушений виной исполнителя или же его отсутствием, незнанием о необходимости или о сроках представления статистических данных. На профилактику подобных нарушений и направлен организованный семинар. Согласно закону РК «О государственной статистике» респонденты обязаны в четко обозначенные сроки предоставлять первичные статистические данные и статистическую отчетность. В противном случае они привлекаются к ответственности. В частности, если идет искажение предоставления достоверной информации, компетентный орган ограничивается выдачей предупреждений, тогда как ее непредставление в установленный срок уже влечет административный штраф. Для физических лиц его размер равен 10 МРП, для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций - 14 МРП. Субъект среднего предпринимательства при выявлении подобных нарушений обязан заплатить штраф в размере 20 МРП, крупный – в размере 120 МРП. Ознакомиться с графиком предоставления статистических данных можно на сайте Комитета по статистике или посредством информационных стендов в службах «одного окна», действующих при местных департаментах статистики. К слову, с начала года для респондентов области было проведено 14 подобных семинаров.