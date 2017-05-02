По данным АО "Акбулак", в районе 41 разъезда есть разрешенная точка слива вод. А один из нарушителей сливал содержимое из машины совсем недалеко от нее – за птицефабрикой. Он не хотел оплачивать услуги обслуживания в разрешенном месте, а теперь придется раскошелиться на штраф в 3 раза больше годовой оплаты, - делятся участники «экологического патруля». Подключиться к борьбе с нарушителями могут неравнодушные актюбинцы. Как отметили в "Акбулаке", если жители стали свидетелями подобного, нужно снимать нарушителя на камеру сотового телефона. - Важно, чтобы были видны госномер авто и момент слива. Кроме того, если вы заметили, что у двигающегося ассенизатора не закрыт кран и содержимое выливается на проезжую часть, также фиксируйте это на камеру, - отметили в пресс-службе предприятия. В состав «экологического патруля», следящего за тем, чтобы нечистоты не сливались в неположенных местах, вошли представители АО «Акбулак» и местной полиции. Ежедневно группы объезжают районы, где могут встретить нарушителей благоустройства города. - В Актобе имеются три разрешенные точки слива вод: на 41-м разъезде, по ул. Рыскулова и в с. Каргалинском. Слив в других точках является административным нарушением и влечет наказание в виде штрафа, - говорят в АО «Акбулак». – Мы обращаемся ко всем водителям спецтранспорта: сливайте нечистоты в специально отведенных для этого местах. Мы все хотим жить в чистом и красивом Актобе. Соблюдение существующих правил – первый шаг на пути к этой цели. Полицейские напоминают, что слив из ассенизаторских машин в неустановленных для этого местах относится к административному нарушению. Согласно статье 505 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства…" влечет наказание в виде штрафа 20 МРП, что эквивалентно 45 тысячам тенге. Материалы можно присылать в «Инстаграм» @akbulakaktobe или в «Фейсбук» пользователю «Акционерное Общество Акбулак».