Вооруженные разбойники проникли в дом атырауского предпринимателя в канун 1 мая, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". S001tai149241523152252141_320x320m Иллюстративное фото news.kmvcity.ru Об этом сообщили в пресс-службе областного ДВД области. Неизвестные проникли в дом предпринимателя, вскрыли сейф и похитили 7 тысяч долларов США. - В настоящее время подозреваемые задержаны, их было 4 человека. Двое из них - жители Жылыойского района Атырауской области, еще двое - жители города Атырау. На данный момент ведется следствие согласно п. 3 статьи 192  УК РК  "Разбой с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище", - сообщили в пресс-службе. Ерлан ОМАРОВ  