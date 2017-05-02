Иллюстративное фото news.kmvcity.ru Об этом сообщили в пресс-службе областного ДВД области. Неизвестные проникли в дом предпринимателя, вскрыли сейф и похитили 7 тысяч долларов США. - В настоящее время подозреваемые задержаны, их было 4 человека. Двое из них - жители Жылыойского района Атырауской области, еще двое - жители города Атырау. На данный момент ведется следствие согласно п. 3 статьи 192 УК РК "Разбой с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище", - сообщили в пресс-службе.