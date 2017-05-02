Как выяснилось в суде, 46-летний Куан САЛИХОВ в тот день вместе с друзьями распивали алкоголь в гостях у потерпевшего Кобланды МУХАМБЕТОВА. - 7 февраля дома у Мухамбетова были друзья, с которыми он распивал алкоголь. Около 12.00 в дом, который считался неким притоном, пришел участковый инспектор и разогнал всех собутыльников. Однако Салихова хозяин жилища попросил остаться, сказав, что тот поможет ему по дому, но после ухода участкового мужчины продолжили пить. После очередной выпитой бутылки водки между подсудимым и Кобланды МУХАМБЕТОВЫМ завязалась словесная перепалка. Подсудимый решил, что участкового в дом позвал Мухамбетов. В ходе ссоры Салихов нанес один удар кухонным ножом в область сердца хозяину, тот скончался на месте, - рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бахыт ЕРМАХАНОВ. Суд признал Куана САЛИХОВА виновным в совершении преступления согласно статье 99 ч. 1 УК РК "Убийство" и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также принудительное лечение от алкоголизма.