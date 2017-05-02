фото с zello_atyrau Как сообщили в городском отделе ЖКХ, ТОО "Атырау Дорзнак" выиграло тендер на осуществление работ по обновлению разметки внутригородских дорог. Особый акцент рабочими делается на обозначении пешеходных переходов. Ярко-красные и белые поперечные "зебры", сразу бросающиеся в глаза автолюбителям, должны снизить количество ДТП на дорогах. Хорошей новостью поделились и в областном управлении строительства. На стадии разработки находится проектно-сметная документация на строительство 6 новых пешеходных мостов городе. Средства на это в местном бюджете уже предусмотрены. На некоторых мостах установят лифты для инвалидов. - Мы проанализировали и выявили, что город нуждается в 20 пешеходных мостах, так как многие улицы испытывают нагрузку, особенно в часы пик. В настоящее время ПСД разрабатывается на 6 мостов. Есть переходы, которые будут построены в первую очередь: по ул.Сатпаева - 2, 1 в мкр.Привокзальный и один - в районе остановки "Светлана", - сообщил заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Мерей ЖАНТУРЕЕВ.