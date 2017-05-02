Лариса КОБЗИЙ с рождения страдает ДЦП, однако ранее ее болезнь имела легкую степень. Женщина была удачным бизнесменом и даже сама ездила в города России и Казахстана за товаром. Но о привычной жизни пришлось забыть после удаления миомы матки в 2013 году. Тогда после операции женщина проснулась и поняла, что ее правая нога притянута к животу и разогнуть она ее не может. - У меня с рождения ДЦП, я поздно начала ходить, но сама отучилась в институте, потом занималась бизнесом. У меня были свои точки на рынке. А потом по-женски начались проблемы и меня положили на операцию. Когда после операции я проснулась, то нога была притянута немного у животу. В тот момент я еще могла ее как-то разгибать и ходить. Но из-за огромного количества лекарств, которые мне назначали в больнице, состояние ухудшалось и у меня даже начались приступы эпилепсии, - рассказала женщина. Лариса КОБЗИЙ также рассказала, что на протяжении всех четырех лет она пытается найти специалистов, которые смогут помочь ей вновь начать ходить, однако специализированные реабилитационные центры Алматы и Астаны уже не раз отказывали ей. - Я ездила за свой счет в Самару, там мне делали ботокс, после которого также необходима реабилитация. На базе нашей областной больницы есть неврологи, которые работают с больными - парализованными после инсульта, но именно с ДЦПшниками никто не занимается. В 2015 году я даже ездила в поселок Енбек Теректинского района в так называемый центр, куда меня направили для прохождения курса массажа и прочих необходимых процедур, но все тщетно. Несколько дней ко мне вообще никто не подходил, а когда я начала возмущаться, что у меня боли, и я отправляюсь обратно в город, прислали санитарку, которая пыталась сделать мне массаж. А позже я выяснила, что это вовсе не реабилитационный центр. Его в этом поселке не открыли из-за отсутствия персонала, - заявила Лариса КОБЗИЙ. - Недавно отправляли документы в центры Астаны и Алматы, но оттуда снова пришел отказ. Сказали, нужно проходить реабилитацию по месту жительства. Со слов женщины, уже несколько лет она не спит ночами, сильные боли не дают ей покоя, а обезболивающие давно перестали давать нужного эффекта. За всю свою историю болезни инвалид первой группы получала лишь раз путевку в санаторий "Акжайык", но и там нет нужного специалиста, который бы помог ей восстановиться. Как рассказала родная сестра Ларисы Оксана ИБРАГИМОВА, ранее женщина вела все домашние дела сама и вполне могла себя обслужить. - Раньше Лариса вела бизнес и дома все дела делала, даже соленья на зиму сама заготавливала. А сейчас она из-за согнутой ноги не может ходить, лишь ползает от дивана до турника. Это расстояние меньше метра, но оно с трудом дается ей, ведь силы и в руках стали пропадать. Самые необходимые лекарства мы покупаем сами, так как бесплатно их не выписывают. Пенсия у Ларисы 45 тысяч тенге, но ее едва хватает на обезболивающие, - заявила Оксана ИБРАГИМОВА. Лариса КОБЗИЙ надеется, что ее все же направят в реабилитационный центр, и когда-нибудь она вновь сможет ходить.