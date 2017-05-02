Сегодня, 2 мая, уральский "Акжайык" встретился с костанайским "Тоболом", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". akzhaik-tobol (7) Единственный гол в этом матче забил вышедший на замену Эдуард Сергиенко на 76 минуте. Таким образом, матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Благодаря этой победе "Акжайык" набрал 13 очков и занимает 6 место турнира. akzhaik-tobol (1) akzhaik-tobol (2) akzhaik-tobol (3) akzhaik-tobol (4) akzhaik-tobol (5) akzhaik-tobol (6) akzhaik-tobol (8) akzhaik-tobol (9) akzhaik-tobol (10) akzhaik-tobol (11) Фото Медета МЕДРЕСОВА