По словам Даурена ДАУЛЕТОВА, родственника погибшего в ДТП, в тот вечер Ахан ЕШИМОВ вместе с другом шли вдоль дороги по улице Гагарина в поселке Подстепное. - Они 23 апреля вечером ехали из Аксая и сошли в Подстепном, чтобы зайти к знакомому в гости. В 22.03, как сказано в сводке, их сбил автомобиль "Фольксваген Пассат" зеленого цвета. При этом водитель не стал оказывать помощь пострадавшим, а убежал с места ДТП, оставив машину. Как выяснилось позже, водитель Бакытжан АЙТПАЕВ возвращался в тот вечер с работы домой и наехал на пешеходов в ста метрах от своего дома, - сообщил Даурен ДАУЛЕТОВ. Родственник погибшего рассказал, что Ахан ЕШИМОВ скончался на операционном столе от полученной травмы головы. Второй пешеход до сих пор находится в областной клинической больнице с многочисленными переломами. - Скорую помощь вызвали очевидцы, которые услышали сильный удар. Когда на место аварии прибыли полицейские, то понятым показывали пустые бутылки из-под алкоголя, однако при медосвидетельствовании водитель оказался трезвым, - отметил Даурен ДАУЛЕТОВ. - Без отца остались двое мальчиков 1,5 и 3 лет. Единственное, что мы сейчас хотим, чтобы виновника наказали по всей строгости закона. Сейчас, по словам родных погибшего, виновник ДТП находится не в ИВС, а дома под подпиской о невыезде. В пресс-службе ДВД ЗКО подтвердили, что 23 апреля в поселке Подстепное был совершен наезд на двух пешеходов. - По данному факту заведено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО.