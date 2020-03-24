Сегодня, 24 марта, в 7.00 по местному времени в Атырау приземлился военный самолет, вылетевший из Бишкека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На борту военного самолёта находился 21 пассажир, в том числе 11 матерей и 10 детей с диагнозом ДЦП, сообщает Региональная служба коммуникаций.
В Кыргызстане они находились на лечении в течение двух недель, однако из-за отмены билетов не смогли вылететь на родину.
– Детям требовались особые условия перевозки, поэтому в их транспортировке была задействована авиация Министерства обороны. Были оборудованы посадочные места и туалеты, – сообщил военный атташе МО Республики Казахстан в Республике Кыргызстан, полковник Ахтан Абильдаев.
Для вновь прибывших была оборудована специальная зона, где им предстоит пройти экспресс-тест на коронавирус. Результаты теста будут известны в течение 7-8 часов. Если тесты будут отрицательные, пассажиров данного самолета отправят домой.
– В аэропорту Бишкека мы также прошли тщательную проверку, нам измерили температуру, оценили наше состояние и детей. Никаких симптомов опасного заболевания у нас выявлено не было. Мы надеемся, что и эти тесты покажут отрицательный результат, и мы вернёмся домой к родным и близким, – рассказала мама особенного ребенка Венера Адилова.
На время пребывания в специальной зоне прибывшие будут обеспечены всем необходимым: питанием, гигиеническими средствами и одеждой. Данные меры принимаются в целях недопущения появления и распространения коронавируса.
– Всем прибывшим из Бишкека, а это 11 мам и 10 детей, со стороны государства и акимата Атырауской области будет оказана необходимая поддержка. Для этой цели при областном акимате создана специальная комиссия, которая будет осуществлять тщательный контроль над прибывающими, в том числе над их размещением и пребыванием в зонах изоляции, – отметила заместитель акима Атырауской области, представитель спецкомиссии Бакытгуль Хаменова.
Напомним, на 24 марта в Казахстане выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 31 в Нур-Султане и 25 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
