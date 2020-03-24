На территорию Казахстана их не впускали, потому что они были в неблагополучных странах с коронавирусной инфекцией, обратно, в Россию, они также не могли заехать, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Третьи сутки граждане Узбекистана и Кыргызстана не могут пересечь границу в ЗКО В пресс-службе акимата ЗКО сообщили, что на границе приняли решение пропустить граждан Узбекистана и Кыргыстана. - Их небольшими колоннами сопровождают от одного пограничного поста до другого нужного им поста. Вчера, 23 марта, уже пропустили три такие колонны. Стоит отметить, что все они были проверены эпидемиологами пограничного поста, - заверили в акимате ЗКО. Напомним, о ситуации с иностранными гражданами стало известно 20 марта, когда пограничный пункт пропуска "Сырым" посетил аким ЗКО Гали Искалиев с главным санврачом Мухамгали Арыспаевым и журналистами. Тогда к главе области с вопросами обратились граждане Узбекистана и Кыргызстана. Они пожаловались, что трое суток не могут пересечь границу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.