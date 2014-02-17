На своей странице в сети "Фейсбук" Бакытгуль написала, что айтишник, а также любитель ее произведений,подарил сайт наполненный стихами и видеорядом творческих вечеров. - Всем спасибо за замечательные поздравления! Этот день для меня очень важный. Тимуру БЕКТУРУ отдельное спасибо! Я как-то мечтала запустить свой сайт. Но из-за ежедневной рутинной работы, откладывала на неизвестный срок. Хочу поделиться с вами хорошей, по крайней мере, лично для меня новостью. У меня теперь свой персональный сайт, - сказала Бакытгуль БАБАШ Адрес ее страницы в Интернете: www.baqytgul.kz Поэтессе исполняется 33 года. Родилась она в 1981 году в Курмангазинском районе Атырауской области. Работала в ряде республиканских изданий. Обладатель гран-при фестиваля "Шабыт". Неоднократный победитель республиканских литературных состязаний, в том числе "Алтын қалам", "Уркер-Үміт". Она является автором многих эстрадных песен в Казахстане.