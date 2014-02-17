Всех желающих митингующие пригласили через рассылки в социальных сетях, указали и время - 12 часов дня. Судя по количеству собравшихся, недовольных в Атырау относительно немного. Сами собравшиеся объяснили, что устраивать шествие, как в южной столице, их целью не является. - Это выражение недовольства обесцениваем тенге на 20%, - заявили они. Они не требуют погашения кредитов, как выдвигали требования в Алматы, а хотят, чтобы не повышали цены на продукты питания и коммунальные услуги. С собравшимися побеседовала, рассказавшая о мерах, предпринимаемых для недопущения роста цен. После разговора с замакима города гражданские активисты решили создать, по их словам, общественную группу по официальной связи с акиматом. И предложили встретиться с руководством, чтобы обсудить возникшие проблемы после девальвации.