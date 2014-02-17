bomzhi2Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Невесте - 75 лет, жениху – 63 года. Два одиночества встретились в центре адаптации для лиц без определенного места жительства и поняли, что не могут жить друг без друга. Сегодня городской ЗАГС расписал невесту с женихом, вручил букет цветов и пожелал счастливой совместной жизни. - Я попал в центр адаптации в сентябре, - рассказывает Амангельды КАУЛЕШЕВ. – Там встретил Кадишу. Она ничего не видит. Я стал ее водить в столовую. Мы начали общаться и решили пожениться. Пока свадебный подарок я еще не сделал. Только сдал документы на оформление пенсии. 75-летняя невеста вела себя в ЗАГСе как и подобает: смущалась, краснела и улыбалась. - Я настолько привязалась к Амангельды, что теперь не могу без него жить, - признается Кадиша УМБЕТОВА. Для молодоженов в центре адаптации уже приготовили отдельную комнату. Совсем скоро семейная пара переедет в дом престарелых, где тоже собирается жить отдельной семьей. bomzhiФото автора