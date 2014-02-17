Фото ©СТВ Фото ©СТВ Наводнение в ЮКО: Сырдарья вышла из берегов, затопила пастбища. Погибли десятки голов скота, передает телеканал СТВ. Местные жители рассказали, что пастбища превратились в огромное кладбище. Трупы утонувших лошадей скованы льдом. Фермеры возмущаются, что о надвигающейся опасности их никто не предупредил, поэтому скот местные жители пытались спасти самостоятельно. В областном ДЧС рассказали, что о наводнении в ЮКО знали сельские акимы. "Мы выезжаем только тогда, когда есть опасность для жителей. А животных должны спасать сами люди", - отметил начальник отдела предупреждения ДЧС Ергали Бахаев. Фермеры затрудняются подсчитать убытки, которое им нанесло наводнение в ЮКО. Большинство животных могло унести быстрым течением Сырдарьи. По предварительным данным, утонули три табуна лошадей и десятки верблюдов. Как сообщалось ранее, наводнение в ЮКО произошло из-за образования ледостава в районе шлюзов Коксарайского контррегулятора. Помимо этого, в Сырдарью из Шардаринского водохранилища сбрасывается 900 кубометров воды в секунду. Река покрылась ледоставом от головного узла котррегулятора до поселка Кожатогай и далее до границ Кызылординской области. Фото ©СТВ Фото ©СТВ   Фото ©СТВ Фото ©СТВ Фото ©СТВ Фото ©СТВ   Фото ©СТВ Фото ©СТВ   Фото ©СТВ Фото ©СТВ      