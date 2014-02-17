Иллюстративное фото с сайта nabat.mk.ua Иллюстративное фото с сайта nabat.mk.ua Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. По словам пресс-секретаря областного суда Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, Сырымский районный суд за неисполнение решения суда на пять суток арестовал главу крестьянского хозяйства «Гау-Мар». Как выяснилось, ранее глава крестьянского хозяйства был признан виновным в невыплате заработной платы двоим работникам. Суд обязал фермера выплатить заработную плату работникам в размере 400 тысяч тенге. В последующем был выписан исполнительный лист. Однако  фермер, ссылаясь на отсутствие материальной возможности, решение суда так и не выполнил. При этом было установлено, что у фермера имеется движимое и недвижимое имущество, и он мог бы расплатиться со своими работниками. Потерпевшие работники крестьянского хозяйства обратились в суд с просьбой принять в отношении фермера действенные меры. Постановлением Сырымского районного суда фермер арестован на пять суток за неисполнение судебного решения. Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам областного суда оставила постановление суда первой инстанции без изменения.