В Актобе словесная перепалка между студентами из-за 50 единиц переросла в поножовщину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Студенту Актюбинского колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологий было предъявлено обвинение в хулиганстве. На перемене юноша дважды нанес другому студенту того же колледжа ножевые ранения в область живота. Причиной явилось то, что один у другого потребовал 50 единиц на свой сотовый телефон, отметили в суде. Несовершеннолетний подсудимый признал свою вину и попросил прощения у потерпевшего, который, в свою очередь, простил его. Вина подсудимого доказана, однако он был освобожден от наказания. Приговор суда еще не вступил в законную силу.