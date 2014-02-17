Авария произошла примерно в 16.30 часов 14 января на 70-ом км трассы Уральск-Атырау, возле поселка Янайкино. В одиннадцати метрах от дороги был обнаружен труп мужчины. Им оказался 46-летний уралец Умар УРАЗБАЕВ, который работал пастухом в крестьянском хозяйстве. Водитель ДТП с места происшествия скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УАП ДВД ЗКО установлен и задержан водитель автомашины Mitsubishi Galant. 48-летний водитель иномарки проживает в Уральске. - На месте аварии были обнаружены обломки бампера и фары, по этим уликам была установлена марка машины. Саму автомашину обнаружили на одной из станций техобслуживания поселка Чапаево Акжайыкского района. Обвиняемый возвращался из поселка в город. По его словам, на дороге неожиданно появился человек, он не заметил и сбил его, после этого скрылся с места ДТП, -. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РК - «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека» и по статье 297 УК РК - «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Водитель уже дал признательные показания. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Расследование ведет Акжайыкский РОВД.