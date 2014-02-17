Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz
Цены на бензин в Казахстане могут вырасти сразу на 15 процентов через пару недель. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.
"Ранее были установлены предельные цены на бензин в Казахстане, и состоявшееся недавно обесценивание тенге может стать поводом для коррекции этих цен на повышение в среднем на 10-12 процентов от текущих уровней. Для бензина АИ-92 это порядка 119-124 тенге за литр, для дизельного топлива 100-105 тенге за литр", - сказала Бодрова. При этом собеседница не исключает того, что прямо сейчас власти не будут регулировать сырьевые цены, а сделают это через пару недель, подняв их сразу на 15 процентов.
По мнению ведущего аналитика компании Wild Bear Capital Виктора Неустроева, рост розничных цен на бензин в Казахстане произойдет в ближайшие дни. "Однако он обещает быть не таким высоким, как девальвация. Маловероятно, что цены также вырастут на 19 процентов. Я ожидаю, что в дело вмешаются казахстанские НПЗ и будут активно продвигать свою продукцию", - сказал он.
В свою очередь, аналитик Агентства по исследованию рентабельности инвестиций (АИРИ) Камилла Манакова также считает, что цены на бензин в Казахстане существенно повысятся. По прогнозам агентства, АИ-92 подорожает до 140 тенге за литр, а цены на бензин АИ-95 и АИ-98 подскочат выше 200 тенге за литр. По словам Манаковой, ниже этого уровня цены на бензин в Казахстане не опустятся.
"Повышение цен на бензин в Казахстане - мера вынужденная и неизбежная. Это объясняется тем, что, несмотря на наличие трех нефтеперерабатывающих заводов, Казахстан не в состоянии обеспечить себя бензином собственного производства и должен закупать значительные объемы из России", - пояснила аналитик. Манакова считает, если не будет проведена корректировка цен на бензин, в Казахстане продолжит увеличиваться разница по доходности между внутренними поставками нефти и ее экспортом. Следовательно, поставки нефти на казахстанские НПЗ будут становиться все менее выгодными. "Кроме того, если нефть будет поставляться на экспорт в прежних объемах, то с учетом уменьшения сырьевой базы в 10-летнем периоде для отечественных НПЗ не останется сырья. Все это приведет к тому, что основными регуляторами рынка ГСМ станут только жесткие административные меры", - пояснили в АИРИ.
По словам аналитика, негативным образом на ценах на бензин в Казахстане сказывается и ежегодное уменьшение объемов переработки нефти на отечественных НПЗ. "Причины сокращения всегда разные - то ремонт, то перманентная модернизация, то отсутствие сырья", - добавила собеседница. Манакова отметила, что основной объем поставок на внутренний рынок обеспечивается путем директивного давления на отечественных недропользователей в ущерб их экспортным возможностям. "Упущенная экспортная маржа делает обеспечение внутреннего рынка нефтью еще более невыгодным предприятием", - добавила она.
Кроме того, эксперт АИРИ подчеркнула, что происходит скрытое субсидирование крупных экспортеров, таких как ENRC, "Казахмыс" и "Казцинк". "В Казахстане они пользуются сравнительно дешевым топливом, составляющим значительную часть расходной части бюджета этих предприятий, однако поставляют сырье на экспорт по мировым ценам", - сказала аналитик.
Отметим, что по состоянию на 12 февраля Казахстан располагает следующими запасами топлива: АИ-92 - 244 тысячи тонн, АИ-80 - 86 тысяч тонн, дизельное топливо - порядка 300 тысяч тонн. По словам министра нефти и газа Узакбая Карабалина, этих запасов Казахстану хватит приблизительно на полтора месяца - до начала апреля. Как отметили аналитики АИРИ, дальше Казахстан столкнется с дефицитом. Причина в том, что значительная часть светлых нефтепродуктов импортируется в Казахстан из России, и существующие цены на бензин в Казахстане могут привести к тому, что поставщики потеряют стимул продолжать завозить бензин.
Напомним, 11 февраля 2014 года в Казахстане произошло обесценивание тенге. Минимум на 20 процентов сразу подорожало все: продукты питания и товары народного потребления. Но в основном цены выросли от 30 до 40 процентов. Ранее премьер-министр Казахстана Серик Ахметов поручал Карабалину при необоснованном повышении цен на бензин в Казахстане отбирать лицензии у АЗС.