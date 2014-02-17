Оглашение приговора началось в 15.30 часов 17 февраля. На процесс пришли родственники и друзья подсудимых, всего на суде было около 40 человек и более 20 представителей СМИ. Из-за чего в холле специализированного межрайонного уголовного суда было не пройти.полностью удовлетворила прошение гособвинителя Тамары САРСЕНОВОЙ. -признать виновным в совершений преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в госучреждениях сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, - говорит судья Акгуль КАРАСАЕВА. - Срок отбывания исчислять с 26 апреля 2013 года. Меру пресечения - арест - оставить прежней.признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в госучреждениях сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Срок отбывания наказания исчислять с 4 мая 2013 года.признать виновным и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госучреждениях сроком на 5 лет. Срок отбывания наказания исчислять с 18 апреля 2013 года.признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госучреждениях сроком на 5 лет. Срок отбывания наказания исчислять с 24 июня 2013 года. Меру пресечения в виде ареста оставить прежней для всех. В итоге Муслим УНДАГАНОВ получил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, бывший директор спортшколы Мендихан ДЖАКЕНОВ - 11 лет, бывший директор школы олимпийского резерва Коныс ЖЕТПИСОВ - 8 лет, и бывший заместитель Ундаганова Турарбек БЕКАРЫСТАНОВ - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В числе конфискуемого имущества - дома, земли, машины, также катера и снегоходы. Таким образом, судья полностью поддержала позицию гособвинителя Тамары САРСЕНОВОЙ. Также они обязаны восстановить ущерб государству на сумме более 124 миллионов тенге. Остальную сумму возместили ранее тренеры и директора спортшкол, которых освободили от ответственности за содействие органам следствия. Адвокаты подсудимых сразу же после суда заявили, что будут оспаривать решение суда первой инстанции. - Что я могу сказать, была зачитана резолютивная часть приговора, - говорит адвокат Муслима УНДАГАНОВА.- Поэтому мы должны получить на руки приговор, мы уже сейчас можем заявить, что будет апелляционная жалоба. То, что попросил прокурор, судья полностью удовлетворила, естественно, мы не согласны. Особенно в части признания виновным по статье 235 - создание и руководство ОПГ, которая была незаконна вменена гособвинтелем. Напомним, на прениях сторон Муслим УНДАГАНОВ просил суд освободить его бывших подчиненных и наказать только его. 4 спортивных функционеров обвинили по 71 эпизодам, в деле было 105 томов и 400 свидетелей, однако на суде были опрошены всего треть из них.