Иллюстративное фото с сайта www.pro-goroda.ru В следственном изоляторе таджикского Куляба один из заключенных, работавший парикмахером, зарезал во время стрижки начальника СИЗО. Об этом сообщает «Авеста». По неофициальной информации, с начальником СИЗО Каюмом Умаровым расправился Умед Тешаев. Он отбывал 17-летний срок за убийство: в прошлом году он нанес 54 ножевых ранения некоему Абдурасулу Алиеву. Когда осужденного должны были отправить в колонию, не уточняется. Поводом для убийства мог стать конфликт, связанный с оплатой труда парикмахера. Уточняется, что Каюм Умаров окончил факультет русского языка Государственного университета Куляба и последние 15 лет руководил местной колонией.