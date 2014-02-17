Фото с сайта news.gazeta.kz Фото с сайта news.gazeta.kz Председатель комитета по социально-культурному развитию Дарига Назарбаева считает, что министерство здравоохранения РК можно упразднить. На сегодня удовлетворенность населения медицинской помощью не превышает 49%, сообщает ИА Zakon.kz. - Министерство здравоохранения РК является государственным органом, осуществляющим руководство в области охраны здоровья граждан. Обратите внимание на ключевое  слово - «руководство». (…) Минздрав практически самоустранился от руководства этой сферой. Нет обратной связи с больницами и поликлиниками, их насущными проблемами никто из министерства не интересуется. Сидя в кабинетной тиши, чиновники придумывают разные инновации и спускают их на низовые уровни в столицы и регионы. Дальнейшая судьба этих нововведений их не волнует. На любые вопросы у министерства всегда есть ответ. За лекарственное обеспечение отвечает «СК-Фармация», за закуп оборудования  - АО «КазМедТЕх», за все остальные безобразия отвечают акиматы. При таком раскладе министерство можно, в принципе, упразднить, - сказала Назарбаева, выступая на правительственном часе в мажилисе. По данным, приведенным ею, в 2012 году Казахстан по индексу человеческого развития, подготовленному ООН, занял 69-е место среди 187 стран мира, а по индексу здоровья  - только 129-е, что сказалось на итоговом показателе страны. Между тем финансирование отрасли с 2004 года выросло более чем в 5 раз и составило в 2014 году 862 млрд тенге. - Складывается впечатление, что все функции этого министерства свелись к придумыванию разных реформ, как повод для выдаивания средств из бюджета и освоение любой ценой, - отметила Дарига Назарбаева