Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Силами отдела по чрезвычайным ситуациям Байганинского района с автомобильной дороги «Актобе-Астрахань» возле села Ногайты из снежного заноса вызволены 4 легковых автомобиля. Было спасено 13 человек. По информации спасателей, силами ОЧС Темирского района и акимата с автомобильной дороги «Шубаркудык-Аксай» из снежного заноса вызволен микроавтобус с пассажирами, всего 8 человек, пострадавших также нет. Айдар БАЙЖАНОВ