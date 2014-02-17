miting7На митингах в Алматы за два дня задержали 35 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря Алматинского городского суда Куандыка ЕШИМЕТА. По его словам, 15 февраля, в первый день акций протеста из-за девальвации тенге, на площади Республики были задержаны 30 человек. А 16 февраля - еще пять. Все они оштрафованы на разные суммы - самый максимальный 20 МРП. Среди оштрафованных за несанкционированное шествие - Жанна Байтелова, Ербол Жумагулов, Канагат Такеева, Жанар Секербаева, Евгения Плахина, Валерия Ибраева, Георгий Архангельский и другие. "Все они были доставлены в Бостандыкское РУВД за несанкционированный митинг. Один из задержанных - Адиль Ермеков - получил 10 суток ареста, на остальных наложили штрафы", - добавил он. Напомним, в Алматы 15 февраля состоялся митинг. Вышедшие на улицу люди выразили недовольство резким скачком курса доллара. Немногим позже к собравшимся вышел прокурор и заявил, что митинг несанкционированный, а следовательно, его проведение нарушает закон. Спустя некоторое время собравшиеся начали расходиться. miting6 miting10 miting4 Фото с сайта expertonline.kz