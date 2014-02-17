Фото с сайта insiderman.kz Фото с сайта insiderman.kz Экс-председатель Счетного комитета, а ранее глава Администрации президента Аслан Мусин находится под домашним арестом. Об этом в прошлую пятницу сообщил ADAM bol со ссылкой на неназванный источник. По данным издания, А. Мусин «попал под домашний арест сразу же после освобождения» от должности главы Счетного комитета, т.е. примерно месяц назад. По некоторой информации, как пишет ADAM bol, «Аслана Мусина могут привязать к делу, возбужденному в конце августа прошлого года по факту появления в интернете так называемого письма аксакалов Мангыстау, адресованного Имангали Тасмагамбетову». «Суть этого анонимного послания сводилась к просьбе: чтобы аким Астаны взял бразды правления страной в свои руки. Попутно заявлялось о том, что Мангышлак, как и весь запад страны, кормит остальную часть Казахстана, а на власть никак повлиять не может. Другими словами, письмо отдавало сепаратистскими наклонностями», - пишет издание. Источник издания отметил, что «с ним (Мусиным-ред.) ведутся переговоры в ультимативной форме, «причем речь идет о том, что г-н Мусин в любом случае понесет наказание – пока еще не уточнено, какое именно и в какой форме. Также сообщается, что поднимается и вопрос о привлечении к ответственности и сына Аслана Мусина – Асылбека, который, предположительно, связан с религиозными экстремистами. «Астана сейчас подсуетилась и сделала так, чтобы стоявшие ранее за обоими Мусиными группировки, в том числе и религиозные, отказались от поддержки своих некогда могущественных покровителей. Поэтому пришло время действовать», - заключил источник издания. Источник: Матрица. kz