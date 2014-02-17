Как выяснилось,проработал в ЗКАТУ им. Жангир хана 43 года. Недавно Казыбаю Караевичу исполнилось 65 лет. Проводить ректора на пенсию в Уральск приехал. Он прибыл в вуз вместе с. Временно исполняющим обязанности ректора ЗКАТУ стал, который занимал должность проректора по науке этого же вуза. В скором времени будет объявлен конкурс на занятие вакантной должности ректора, после чего комиссия министерства образования и науки выберет из числа кандидатов. ЗКАТУ им. Жангир хана был основан 1963 году как Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Свое последнее название университет получил в 2003 году. Должность ректора БОЗЫМОВ занимал с 2002 года. Он доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик КНАЕН РК и международной академии информатизации.