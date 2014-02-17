Иллюстративное фото с сайта biznesars.ru Иллюстративное фото с сайта biznesars.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В селе Жайсан Мартукского района сгорел частный дом. Пожар произошел в жилом доме 17 февраля в половине второго ночи и был ликвидирован в 03 ч. 15 мин. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На месте пожара обнаружен труп гражданина ГУРОВА В. 1960 г.р. По данным департамента ЧС, в ликвидации пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники службы пожаротушения ДЧС области. Айдар БАЙЖАНОВ