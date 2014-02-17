Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Объединение, исповедующее течение евангельских христиан-баптистов, осуществляло деятельность без государственной регистрации. Как сообщили в прокуратуре области, в одном из частных домов в старой части Актобе собрались около 70 человек, входящих в вышеуказанное незарегистрированное религиозное объединение, в том числе их несовершеннолетние дети. При этом, как отметили в надзорном органе, часть дома переоборудована в культовый объект для проведения религиозных обрядов и собраний. Была изъята религиозная литература, и назначена экспертиза. В настоящее время по данному факту проводится дополнительная проверка, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за руководство и участие в незарегистрированном религиозном объединении, санкция которой предусматривает административный штраф до 100 месячных расчетных показателей. Айдар БАЙЖАНОВ