Активисты решили проявить креативность в подходе к благотворительности и организовали рыболовный турнир. Через социальные сети разослали приглашение. Для участия было необходимо только желание и, собственно, удочка. Все остальное, а это лунки, наживка и даже горячий чай, за счет организаторов. - Весь улов после окончания коллективной рыбалки будет разделен и доставлен одиноким пенсионерам, - рассказал один из организаторов. Список предоставили социальные службы города. На руку всем рыбакам сыграла и погода, плюсовая температура и яркое солнце. Поучаствовать решили как рыбаки со стажем, так и те, кто о зимней рыбалке только слышал. Первые проводили мастер-классы прямо на льду. Участие в акции приняли около тридцати человек. Судя по впечатлениям затея удалась. Тем более что это не только благотворительность, но и полезное времяпровождение на свежем воздухе.