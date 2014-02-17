Фото Марат Абилов©
Мать, являющаяся приверженцем нетрадиционного религиозного течения, запрещает своим детям смотреть телевизор, праздновать дни рождения и петь гимн в школе. Такая жалоба поступила на блог председателя комитета по охране прав детей Министерства образования и науки, передает Tengrinews.kz.
Отец двоих детей отмечает, что со своей супругой он развелся еще в 2010 году из-за того, что жена с его слов "с головой ушла в секту Свидетелей Иеговы". Его беспокоит то, что бывшая супруга приобщила к религиозной организации детей.
"Она продолжает водить их в секту, запрещает смотреть телевизор, отказывается отмечать все установленные государством праздники и многое другое, запрещает мне поздравлять детей с днем рождения, мотивируя это сводом их правил. Недавно посетил школу, где учатся мои дети, поговорил с классными руководителями, они рассказали, например, такой факт: она запретила петь гимн нашей республики!!! Представляете, каково было мне это слышать, человеку, который служит в Президентском оркестре Республиканской Гвардии!!!" - пишет беспокойный отец.
На блог председателя поступило еще одно обращение похожего характера. Женщина обеспокоена тем, что ее близкие родственники, посещающие церковь на дому, "стали запрещать своей дочери танцевать, петь, смотреть мультики, даже телевизор свой разбили, на школьные праздники ее тоже не пускают, а за непослушание бьют тростью, ребенок это уже считает вполне нормальным". В комитете по охране прав детей выяснили, что родители этой девочки придерживаются баптистского вероучения Евангельские христиане-баптисты, и эта семья взята на особый контроль со стороны местных властей.
Мы обратились к главе комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Раисе Шер с вопросом: как часто к ней поступают сообщения такого характера. Раиса Шер отмечает, что тема вовлечения детей в нетрадиционные религиозные течение сегодня актуальна для общества. Зачастую, говорит она, практика незаконного вовлечения несовершеннолетних в деятельность нетрадиционных религиозных течений носит латентный характер и является нарушением законодательства нашей страны.
Она привела в пример три наиболее распространенные ситуации, которые приводят в деструктивную организацию: конфликт в семье; ребенок предоставлен самому себе, заброшен (не в бытовом, а в психологическом смысле - родители работают, им некогда. В итоге их родительскую роль перехватывают другие); мистически настроенные родители, которые могут и не ходить ни на какие сборища, сами готовят своих детей к оккультному восприятию мира.
"Это очень серьезная проблема именно сейчас. Потому что мы понимаем, насколько серьезно стоит вопрос деятельности деструктивных течений", - отмечает Раиса Шер.
В то же время она ссылается на закон "О правах ребенка в Республике Казахстан", согласно которому государство гарантирует невмешательство в воспитание ребенка, основанное на религиозном мировоззрении родителей или лиц, их заменяющих, соблюдение традиций и совершение за пределами организаций образования, воспитательных, лечебных и иных аналогичных учреждений религиозных обрядов с участием ребенка, за исключением случаев, когда указанные действия угрожают жизни и здоровью ребенка, нарушают его права и ограничивают ответственность.
"Сегодня руководитель религиозного объединения обязан принять меры к недопущению вовлечения или участия несовершеннолетних в деятельности религиозного объединения. Законодательством установлена административная ответственность к руководителю религиозного объединения за непринятие мер по недопущению участия несовершеннолетних в деятельности религиозного объединения. Но наступает она лишь при возражении одного из родителей или иных законных представителей ребенка. Таким образом, дети приверженцев деструктивных течений становятся заложниками убеждений своих родителей", - говорит она.
В 2014 году в Комитет поступили два обращения от близких родственников - отца и тети по поводу матерей, которые являются приверженцами того или иного нетрадиционного религиозного течения и оказывают влияние на детей, запрещая им посещать праздничные и внеклассные мероприятия в школе.
Чтобы помочь детям, такие обращения Комитет немедленно направляет в местные исполнительные органы, органы опеки и попечительства для принятия соответствующих мер. Шер отметила, что нужна большая просветительская работа в части религиозной грамотности. И такая работа, считает она, в регионах ведется.
"Обеспокоенность проблемами, связанными с деятельностью нетрадиционных религиозных течений и их влиянием на несовершеннолетних, существует во всем мире. Данные религиозные секты в своей деятельности систематически нарушают целый ряд положений Всеобщей Декларации прав человека, других международных правовых актов и положений национальных законодательств", - замечает она.
В разных странах пытаются решить эту проблему по-своему. Например, в Республике Беларусь разработана "Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении". В России в первую неделю сентября проводятся в школах уроки медиабезопасности, нацеленные на выработку у детей навыков отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них информацию от безопасной; распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную деятельность.
В нашей стране, говорит Раиса Шер, в организациях образования внедряются программы нравственно-духовного воспитания детей и молодежи, в расписание занятий по правовому всеобучу включены темы: "Право человека на свободу вероисповедания", проводятся диспуты, классные часы, викторины "Что ты знаешь о религии?", "Религия и наука".
Кроме того, разработаны и реализуются механизмы, регулирующие отношения государственных структур и религиозных организаций. Для обеспечения безопасности детей в информационной сфере проведено социологическое исследование в 16 регионах республики. По итогам разработаны и размещены на сайте Комитета методические рекомендации для педагогов и родителей "Влияние аудио-видеопродукции, компьютерных и информационных носителей, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, на физическое и психическое здоровье детей. Защита их нравственности".