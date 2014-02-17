barooh4Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на областной суд ЗКО. По словам судьи апелляционной коллегии областного суда Гульжамал ТАЙБАГАРОВОЙ, сегодня апелляционном суде рассматривалась частная жалоба адвоката Бароха ПИТЕРА Хамита ХОДЖАНАЗАРОВА. Как выяснилось, адвокат хотел вытащить своего подзащитного на свободу под залог. О какой сумме шла речь,  неизвестно. - Апелляционная коллегия, рассмотрев жалобу адвоката ХОДЖАНАЗАРОВА, оставила постановление суда первой инстанции без изменений, - рассказала Гульжамал ТАЙБАГАРОВА. По словам судьи, Барох ПИТЕР обвиняется в тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы, поэтому в ходе рассмотрения жалобы оснований для изменения меры пресечения не нашлось. Напомним, британец Барох ПИТЕР был звыявлен 14 января в гостинице "Шагала". В номере отеля были обнаружены электронные носители с фотографиями малолетних девочек - учащихся общеобразовательных школ Уральска. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Позже полицейские возбудили еще одно уголовное дело по статье 124 ч. 3 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательством судьи Варвары ДМИТРИЕНКО удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца.