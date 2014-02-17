По словам, сегодня апелляционном суде рассматривалась частная жалоба адвоката. Как выяснилось, адвокат хотел вытащить своего подзащитного на свободу под залог. О какой сумме шла речь, неизвестно. - Апелляционная коллегия, рассмотрев жалобу адвоката ХОДЖАНАЗАРОВА, оставила постановление суда первой инстанции без изменений, - рассказала. По словам судьи, Барох ПИТЕР обвиняется в тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание свыше пяти лет лишения свободы, поэтому в ходе рассмотрения жалобы оснований для изменения меры пресечения не нашлось. Напомним, британец Барох ПИТЕР был звыявлен 14 января в гостинице "Шагала". В номере отеля были обнаружены электронные носители с фотографиями малолетних девочек - учащихся общеобразовательных школ Уральска. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Позже полицейские возбудили еще одно уголовное дело по статье 124 ч. 3 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательствомудовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца.