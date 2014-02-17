Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru По предварительным данным, в небе над Швейцарией был захвачен самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Рим, сообщают РИА Новости. Экипаж авиалайнера подал сигнал о захвате самолета. Официального подтверждения этой информации пока нет. "На борту лайнера произошла нештатная ситуация", - сообщил агентству пресс-атташе аэропорта Женевы. Позже пресс-атташе женевского аэропорта официально подтвердил попытку захвата заложников на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines. "На самолете действительно произошла попытка захвата заложников. Более подробной информации я вам дать не могу. Сейчас на месте работает полиция", — сказал РИА Новости пресс-атташе аэропорта. По данным портала Аirlinereporter, лайнер уже совершил экстренную посадку в аэропорту Женевы после поступления сигнала о захвате воздушного судна. По данным издания, захват был осуществлен пиратами. В момент приземления лайнер сопровождали швейцарские военные самолеты.