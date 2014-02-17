Иллюстративное фото с сайта www.korabelov.info Иллюстративное фото с сайта www.korabelov.info Вчера, 16 февраля, рано утром был отключен газ в частных домах села Мичурино Зеленовского района.  По словам жителя села Мичурино Игоря, газ отключили примерно в 4 часа утра. - Говорят, что газа не было в 80 домах, - рассказал Игорь. - Его дали только ближе к вечеру. Как пояснили газовики, сработал какой-то отсекатель. Между тем в районе военной части «Сокол» газоснабжения не стало во второй половине дня 16 февраля. - Что нет газа, мы заметили только вечером, часов в восемь, - рассказала жительница дома №13 по улице Жукова. - Утром его еще не было. Почему газа нет, нам так и не объяснили. Как рассказали в Уральском филиале АО «КазТрансГаз Аймак», «встал шкафной газорегуляторный пункт». Причина неопладок утранена, и газоснабжение в селе Мичурино было возобновлено еще вчера. А в районе «Сокола» пусковые работы начались сегодня утром, в связи с тем, что газ нельзя подавать ночью, поскольку в доме должны быть люди.