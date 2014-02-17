- Суд приговорил САЙФУЛЛИНА Рустама Равильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 УК РК и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком 2 года,- говорит.- Зачесть срок отбывания наказания в соответствии со статьей 62 УК РК в период нахождения с 12 сентября 2013 по 17 февраля 2014 года под арестом и определить для отбывания наказания в виде ограничения свободы 1 год, 1 месяц и 20 дней. Срок отбывания наказания считать с момента оглашения приговора. Меру пресечения САЙФУЛЛИНУ в виде ареста отменить и освободить его из-под стражи в зале суда. - Мы даем тебе второй шанс и надеемся, что ты воспользуешься им с умом, - обратился судья Аскар АЙТУГАНОВ к САЙФУЛЛИНУ. Ни адвокат потерпевшей стороны, ни мать убитого Андрея ВОЙТИШИНА на оглашение приговора не пришли., считает, что позиция обвинения и позиция суда полностью совпали. - Рустам на свободе, я очень рада, что справедливость восторжествовала, - говорит бывшая жена Рустама. Напомним, 12 сентября в 17.00 возле ТРЦ "Галактика" произошла потасовка между жителем Уральска и 4 парнями из Актобе. Жители Актобе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к прохожим, а когда из развлекательного центра вышла супружеская пара, молодые люди оскорбили жену подозреваемого. Ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемым был применен травматический пистолет, а после того как закончились патроны, он нанес ножевое ранение одному из нападавших и скрылся на своей автомашине. Позже полицейские задержали его.