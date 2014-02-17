Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Стали известны подробности гибели троих детей в Северо-Казахстанской области, сообщает телеканал 24 KZ. Напомним, несчастный случай произошел около села Ставрополка. Как выяснилось, ребята днем 15 февраля ушли кататься на реку Ишим, однако к вечеру так и не вернулись. Родители, заподозрив неладное, организовали их поиски. Окрестности Ишима прочесывали всем селом. Тела детей, двоим из которых было по 12 лет, и еще одному - 16, обнаружил местный житель возле русла реки, у обрыва под снегом. Предположительно, дети задохнулись под массой снега, который обрушился на них со склона. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.