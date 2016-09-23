Сегодня, 23 сентября,побывал на строящейся дороге Аксай-Бурлин. По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, подрядная организация ТОО "Елжас", которая производит средний ремонт трассы с 0 до 12 км сдаст объект раньше срока. - По плану ремонт первого участка трассы Аксай-Бурлин должны завершить до 1 ноября, но подрядчик обещает закончить работы 15 октября. Сейчас дорога уже практически готова. Осталось сделать обочины, поставить знаки и сделать разметку, - пояснил глава региона. - Срок сдачи второго участка трассы - 10 ноября, но и здесь большая часть работы уже выполнена. Также Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что деньги на ремонт дороги выделила компания КПО б.в., причем отдельно от тех 20 млн долларов, которые ежегодно выделяются недропользователем на развитие инфраструктуры ЗКО.