Сегодня, 23 сентября, в 11 часов в малом зале городского акимата города Уральск состоялся семинар-совещание с участием заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Тарасенко Елены Ивановны, Председателя Ассоциации деловых женщин Казахстана (АДЖК) Сарсембаевой Раушан Биргебаевны и ректора Казахского Государственного Женского Педагогического Университета Нукетаевой Динары Жусупалиевны. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" На встречу приглашены члены ассоциации деловых женщин по Запажно-Казахстанской области, члены клуба женщин-политиков ЗКО, женщины-депутаты городского и областного маслихатов. На семинаре-совещании Председателем АДЖК Раушан Сарсембаевой была представлена презентация «Направление деятельности Ассоциации деловых женщин Казахстана» и презентация по деятельности Клуба женщин-политиков. Организатором мероприятия является Ассоциация деловых женщин по ЗКО под руководством Председателя АДЖ по ЗКО Рысбековой Ляззат Туякбаевны. Ассоциация деловых женщин Казахстана – Общественная неправительственная организация с республиканским статусом была создана в 1995 году, целями и задачами которой являются: - формирование высокого статуса и имиджа деловой женщины, независимо от сферы деятельности и социальной направленности; - консолидация усилий деловых женщин, направленных на развитие инициативы, предприимчивости, новаторства; - содействие женщинам в социальной и жизненной ориентации в условиях построения гражданского общества и развития демократии. Направление деятельности Ассоциации деловых женщин Казахстана: 1) Женщина и бизнес; 2) Женщина и политика; 3) Женщина и занятость; 4) Женщина, дети, семья; 4) Гендер и развитие.
Ассоциация Деловых Женщин Казахстана - это Республиканская общественная неправительственная организация, объединяющая женщин, занятых в деловой сфере общества: политика, государственное управление, бизнес, наука, образование, здравоохранение, культура и др. Насчитывает в своих рядах более 15000 человек и имеет разветвленную сеть региональных филиалов по всей стране. Ассоциация Деловых Женщин Казахстана - это объединение по интересам. Самостоятельные, сильные, неравнодушные женщины объединились в стремлении изменить жизнь к лучшему, самим что-то делать, самим что-то менять, самим реализовывать проекты, идеи и от этого получать удовольствие. Наверное, это чисто женские качества - потребность быть полезной, желание учиться, общаться, передавать опыт, «окрылять» - воодушевлять друг друга. Вот это чувство солидарности присуще всем женщинам мира, независимо от цвета кожи, национальности, социального статуса.