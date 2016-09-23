Ассоциация Деловых Женщин Казахстана - это Республиканская общественная неправительственная организация, объединяющая женщин, занятых в деловой сфере общества: политика, государственное управление, бизнес, наука, образование, здравоохранение, культура и др. Насчитывает в своих рядах более 15000 человек и имеет разветвленную сеть региональных филиалов по всей стране. Ассоциация Деловых Женщин Казахстана - это объединение по интересам. Самостоятельные, сильные, неравнодушные женщины объединились в стремлении изменить жизнь к лучшему, самим что-то делать, самим что-то менять, самим реализовывать проекты, идеи и от этого получать удовольствие. Наверное, это чисто женские качества - потребность быть полезной, желание учиться, общаться, передавать опыт, «окрылять» - воодушевлять друг друга. Вот это чувство солидарности присуще всем женщинам мира, независимо от цвета кожи, национальности, социального статуса.

Фото из архива "МГ" На встречу приглашены члены ассоциации деловых женщин по Запажно-Казахстанской области, члены клуба женщин-политиков ЗКО, женщины-депутаты городского и областного маслихатов. На семинаре-совещании Председателем АДЖК Раушан Сарсембаевой была представлена презентация «Направление деятельности Ассоциации деловых женщин Казахстана» и презентация по деятельности Клуба женщин-политиков. Организатором мероприятия является Ассоциация деловых женщин по ЗКО под руководством Председателя АДЖ по ЗКО Рысбековой Ляззат Туякбаевны. Ассоциация деловых женщин Казахстана – Общественная неправительственная организация с республиканским статусом была создана в 1995 году, целями и задачами которой являются: - формирование высокого статуса и имиджа деловой женщины, независимо от сферы деятельности и социальной направленности; - консолидация усилий деловых женщин, направленных на развитие инициативы, предприимчивости, новаторства; - содействие женщинам в социальной и жизненной ориентации в условиях построения гражданского общества и развития демократии. Направление деятельности Ассоциации деловых женщин Казахстана: 1) Женщина и бизнес; 2) Женщина и политика; 3) Женщина и занятость; 4) Женщина, дети, семья; 4) Гендер и развитие.