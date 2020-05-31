На перекрестке столкнулись "Ауди" и ВАЗ-2110 с российскими номерами. Как именно произошло ДТП неизвестно, однако от сильного удара ВАЗ-2110 отлетел в арык. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в салоне "десятки" находилась супружеская пара, обоих забрала карета скорой помощи. В управлении здравоохранении ЗКО рассказали, что с места ДТП были госпитализированы мужчина и беременная женщина. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Оба доставлены в областную многопрофильную больницу. Другие подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.