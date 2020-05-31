Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев, на сегодняшний день в инфекционной больнице находится более 200 больных ковидом, состояние у всех удовлетворительное, за ними ежедневно наблюдают медики. - Больных, у кого коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, мы определяем в Кумыску (ранее это был провизорный стационар - прим. автора), там находятся примерно 50-60 пациентов, - отметил он. Стоит отметить, что Кумыска рассчитана на 100 койко-мест.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.