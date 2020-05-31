Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области Темирбека Мусагалиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как живут уральцы в режиме ЧП Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальной странице акимата Атырауской области в социальной сети Instagram, с 1 июня возобновляется деятельность детских дошкольных учреждений, кафе, ресторанов, фитнес-центров и всех объектов спорта, а также торгово-развлекательных центров за исключением кинотеатров, фуд-кортов и детских игровых площадок. Кроме этого, в области снова заработают сауны и бани (за исключением общественных) с условием, что в кабинках будут находиться не более пяти человек. Организации дополнительного образования также смогут продолжить свою работу с условием, что в группах будут заниматься не более 15 человек. С 3 июня возобновляют свою деятельность рынки и непродовольственные магазины с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Администрация рынков должна будет провести подготовительную работу с 1 по 3 июня и уведомить оперативный штаб области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ